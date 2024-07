Quando finirà il caldo con temperature fino a 40°: le previsioni e tendenze meteo di Sottocorona

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Le tendenze meteo per i prossimi giorni indicano “una settimana che possiamo definire ancora molto calda, anche se non ci saranno temperature record, mentre per avere un vero cambiamento bisognerà attendere sabato”, lo ha spiegato il meteorologo Paolo Sottocorona a Fanpage.it con un aggiornamento sulle previsioni meteo attese per questo inizio di agosto 2024.

“Sarà una settimana molto calda ma non molto di più di quelle precedenti. Le temperature si manterranno sullo stesso livello, grado più grado meno. Farà caldo ma non si toccheranno record” ha spiegato l’esperto, aggiungendo che “Bisogna ricordare che le temperature attuali sono decisamente più basse rispetto a quelle dello scorso anno quando si è toccato valori spesso record o comunque molto elevati”.

“Sono temperature sopra la media ma perché c’è tempo stabile. Per questo fine luglio e inizio agosto la situazione meteo infatti indica tempo stabile e dunque avremo temperature sopra la media ma che non arrivano a 40 gradi, tranne casi eccezionali. Statisticamente del resto siamo nel cuore dell’estate, inteso come periodo più caldo dell’anno che va da metà luglio a metà agosto” spiega Sottocorona.

“Le temperature avranno oscillazioni fisiologiche a seconda di condizioni di microclima locale, come qualche nuvola o vento caldo, ma senza impennate o variazioni significative che non ci saranno fino a sabato quando avremo l’unica vera variazione degna di questo nome” spiega il meteorologo.

Per quanto riguarda le linee di tendenza meteo oltre i cinque giorni, infatti, queste “indicano nel fine settimana un certo calo delle temperature, dovuto probabilmente a un tempo un po’ più instabile con qualche pioggia al nord e forse al centro", mentre il maltempo sarà "più difficile al sud”. Un cambiamento meteorologico però destinato a durare molto poco: “Sostanzialmente durerà un paio di giorni, poi le temperature torneranno ai livelli attuali”.

Le tendenze meteo di inizio agosto indicano dunque che non ci sarà “nessuna rottura dell’estate o temporali diffusi e nemmeno impennate di temperature oltre i 40 gradi. Solo un leggero cambio di passo sabato”.

“Dopo una settimana calda e un fine settimana meno caldo”, avremo poi una settimana successiva “tra alti e bassi con questi ultimi probabili soprattutto nel fine settimana”. “Azzardando una valutazione molto di massima, questa situazione sembra destinata a persistere almeno fino ai giorni di Ferragosto” ha concluso Sottocorona.