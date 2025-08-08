Allerta caldo, domani bollino arancione in sei città: temperature fino a 38 gradi

Alla luce dell’ondata di calore in arrivo nei prossimi giorni il Ministero della Salute ha diramato un un bollettino sulle ondate di calore. Il livello 2 (bollino arancione), che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose per la salute, è stato assegnato a sei città: ecco quali.

L'estate alza il tiro e lo fa con decisione: l’anticiclone africano torna a dominare lo scenario meteorologico italiano, spingendosi con la sua influenza fino all’Europa centrale. Sole pieno, cielo sereno e temperature in rapida ascesa caratterizzeranno gli ultimi giorni della settimana e l'inizio della prossima, segnando l’inizio della quarta ondata di calore della stagione.

La massa d’aria sub-tropicale in arrivo porterà un'impennata termica significativa: entro domenica, le temperature supereranno la media stagionale anche di 8-9 gradi. Le colonnine di mercurio si spingeranno ben oltre i 35 gradi, con punte fino a 38 in Val Padana e 40 gradi nell’entroterra del Centro e del Sud.

Il caldo non risparmierà neppure l’Europa continentale. Tra lunedì e martedì, anche Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Germania saranno interessati da valori termici record, tra i 35 e i 40 gradi. In Italia, il picco di calore proseguirà almeno fino a Ferragosto, con una possibile estensione oltre la metà del mese nelle regioni meridionali.

Con l’aumento delle temperature saliranno anche i livelli di umidità, rendendo le giornate e le notti sempre più afose. Questo clima “tropicale” favorirà inoltre lo sviluppo di temporali pomeridiani, soprattutto nelle aree montane, dove lo zero termico si stabilizzerà tra i 4600 e i 4800 metri.

Allerta caldo sabato 9 agosto: bollino arancione in sei città

Alla luce dello scenario meteo atteso per i prossimi giorni il Ministero della Salute ha diramato un un bollettino sulle ondate di calore. Il livello 2 (bollino arancione), che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose per la salute, soprattutto per le categorie di popolazione più vulnerabili, è stato assegnato domani, 9 agosto, a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Rieti. In livelo 1 (bollino giallo di pre-allerta) ci sono Ancona, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Verona, Venezia e Viterbo.

Previsioni meteo domani 9 agosto

Quella di domani sarà una giornata all’insegna del bel tempo su tutta la Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche velatura mattutina farà capolino al Nord, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi innocui addensamenti in prossimità delle aree montuose.

Prosegue l’aumento delle temperature: le minime restano elevate, con valori superiori ai 20°C in gran parte del territorio. Le massime oscillano tra i 30 e i 35°C, ma nelle zone più calde si potranno toccare i 36°C in Val Padana e addirittura 37-38°C nelle pianure interne del versante tirrenico e della Puglia.

Ventilazione generalmente debole, con qualche rinforzo da nord tra Salento, basso Adriatico e Ionio. Mari in prevalenza calmi, ad eccezione dello Ionio meridionale che si presenta mosso.