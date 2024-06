Allerta caldo, calo termico a partire da oggi: solo due città da bollino rosso, le previsioni meteo

video suggerito

Netto miglioramento oggi in Italia per quanto riguarda caldo e afa. Come riporta il bollettino del ministero della Salute, dopo le temperature dei giorni scorsi oggi, sabato 22 giugno, sono solo due le città da allerta massima e bollino rosso. Si tratta di Bari e Campobasso. E riguardo le ondate di calore continuerà a migliorare domani, domenica 23 giugno, quando quasi tutte le città monitorate torneranno al bollino verde, ossia nessun rischio. Segno dell'allontanamento (almeno per il momento) del torrido anticiclone africano dalla penisola con la fine della prima ondata di caldo dell'estate.

Allerta caldo, bollino rosso a Bari e Campobasso: il bollettino del 22 giugno

Dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute sul suo sito emerge che sono due i bollini rossi per il caldo previsti per oggi, a Bari e Campobasso. Il bollino rosso è considerato il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l'arrivo di ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Non ci sono oggi bollini arancioni per nessuna delle città monitorate, mentre sul sito del ministero vengono indicati 11 gialli: a Ancona, Catania, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino verde nelle altre città monitorate. Per domenica 23 giugno viene segnalato solo bollino giallo a Bari e Campobasso, verde in tutte le altre città monitorate.

Meteo, le previsioni di sabato 22 giugno: arrivano temporali al Nord, calo termico generale

La giornata di oggi trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e un clima meno caldo grazie ai venti più settentrionali. Nei dettagli, secondo le previsioni meteo di oggi al mattino avremo al Nord tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse e foschie al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali soprattutto al Nord-Ovest e lungo l'arco alpino. Maltempo verso sera su gran parte delle regioni settentrionali.

Al Centro previsto tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Ancora tempo stabile al Sud e sulle Isole soprattutto al mattino, dal pomeriggio invece attese nuvole sui rilievi di Basilicata e Calabria con possibili locali rovesci. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura sulla Sardegna. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta l'Italia.