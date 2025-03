video suggerito

Allenatore convince giocatrici 13enni a inviargli foto hot e abusa sessualmente di una di loro: arrestato La vicenda, che sarebbe andata avanti per mesi, vede come vittime tre tredicenni giocatrici di una squadra locale di volley di Bologna. La brutta storia di abusi è emersa solo quando un genitore ha ritrovato un biglietto di confidenze tra le ragazzine da cui emergeva un quadro di possibili violenze dell'uomo.

A cura di Antonio Palma

Approfittando del suo ruolo di allenatore di pallavolo, aveva carpito la fiducia delle piccole allieve e giocatrici della squadra, appena adolescenti, arrivando a convincerle a inviargli foto hard e ad avere rapporti sessuali con lui. Queste le pesantissime accuse nei confronti di un 30enne siciliano arrestato ora dai carabinieri dopo una delicata indagine condotta dai militari dell'arma della compagnia Bologna Centro dove si sarebbero consumati i fatti.

La vicenda, che sarebbe andata avanti per mesi, vede come vittime tre tredicenni giocatrici di una squadra locale che era stata affidata proprio all'allenatore 30enne. Come ricostruisce Il Resto del Carlino, la brutta storia di abusi è emersa solo nel febbraio scorso quando un genitore ha ritrovato un biglietto di confidenze tra le ragazzine da cui emergeva un quadro di possibili violenze dell'uomo.

L'immediata denuncia ha fatto scattare le indagini che, attraverso le testimonianze delle stesse 13enni e l'analisi dei cellulari, ha portato a incriminare l'uomo per i gravissime reati di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime, abuso di autorità, nonché adescamento di minore e pornografia minorile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo aveva subito instaurato un rapporto molto confidenziale con le ragazzine appena aveva cominciato ad allenare la squadra. Attraverso conversazioni su app di messaggistica e sui social, aveva indotto le minori a confidarsi con lui prima come educatore comprensivo e poi come una sorta di amico intimo, entrando sempre di più nella loro vita. Tre in particolare sarebbero poi diventate oggetto di attenzioni speciali con avances sessuali sempre più esplicite.

Secondo quanto hanno accertato i carabinieri, l'uomo avrebbe indotto le ragazzine a inviargli anche foto e video espliciti e a sfondo sessuale, mentre una di loro sarebbe stata convinta ad avere i suoi primi rapporti sessuali con lui e quindi abusata sessualmente sia in casa dell'uomo sia in casa della stessa vittima quando i genitori erano fuori. Il trentenne chiedeva alle adolescenti di cancellare le loro chat ma un messaggino cartaceo ha portato alla scoperta degli abusi e poi all'arresto dell'uomo che nel frattempo aveva lasciato l'incarico tornando in Sicilia dove è stato raggiunto e posto ai domiciliari.