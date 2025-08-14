Allarme listeriosi in Francia, 2 morti e oltre 20 ricoverati: formaggio ritirato anche in Italia

Carrefour Italia ritira due prodotti a base di merluzzo e il formaggio di capra Buche Chevre Chavegrand per rischio Listeria. In Francia legati allo stesso produttore 21 casi di listeriosi, due mortali, e maxi richiamo di 50 formaggi.

Carrefour Italia ha disposto il ritiro immediato di tre articoli alimentari per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. L’allerta riguarda due preparazioni a base di merluzzo e un formaggio di capra, venduti nei punti vendita della catena.

I prodotti interessati sono:

Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, confezione da 200 g, lotto 5212531, con scadenza 17 agosto 2025.

a marchio Carrefour Il Mercato, confezione da 200 g, lotto 5212531, con scadenza 17 agosto 2025. Filetti impanati di merluzzo d’Alaska Carrefour Il Mercato, confezione da 220 g, lotto 5213532, scadenza 18 agosto 2025.

Entrambi sono stati realizzati dall’azienda Cite Marin nello stabilimento di Kervignac, in Francia.

Il terzo prodotto è il formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage della Fromagerie Chavegrand, per il quale il richiamo riguarda tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto.

Il caso francese: 2 morti e decine di casi di listeriosi

Il richiamo del formaggio Chavegrand in Italia si inserisce in un quadro più ampio di allerta sanitaria in Francia, dove – secondo Santé publique France – sono stati segnalati 21 casi di listeriosi, con due decessi. Le persone colpite, di età compresa tra 34 e 95 anni, includono 18 over 65, molti con condizioni croniche come tumori, diabete o patologie cardiache. Tre pazienti erano sottoposti a terapie che aumentano il rischio di infezioni intestinali.

Tutti i malati sono stati ricoverati: 16 hanno sviluppato setticemia, 4 forme neuromeningee e un altro paziente un’infezione invasiva diversa. L’epidemia ha portato, il 12 agosto, a un maxi richiamo in tutta la Francia di circa 50 formaggi a base di latte pastorizzato prodotti nello stabilimento della Creuse dell'azienda Chavegrand.

Avvertenze ai consumatori

Carrefour invita a non consumare i lotti segnalati e a restituirli al punto vendita per il rimborso. Chi avesse già ingerito i prodotti e presentasse febbre, con o senza mal di testa, è esortato a contattare il proprio medico, soprattutto in caso di gravidanza, immunodepressione o età avanzata. Per informazioni è attivo il numero verde 800 650 650.

Cos’è la Listeria

La Listeria monocytogenes è un batterio in grado di contaminare alimenti crudi o poco cotti, causando la listeriosi. Nei soggetti sani i sintomi possono essere lievi, ma nelle persone fragili – come anziani, donne in gravidanza o individui con difese immunitarie ridotte – può provocare complicazioni gravi, tra cui infezioni del sistema nervoso centrale. I sintomi possono comparire anche settimane dopo il consumo dell’alimento contaminato.