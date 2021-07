Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale in data 5 luglio 2021 (data di notifica) la notizia di un "Allarme consumatori" relativo agli impermeabili per bambini D&D. Il prodotto in questione, di origine cinese, realizzato in PVC e confezionato in una busta di plastica con la chiusura a clip, con all’interno un foglio di cartone stampato con illustrazione del prodotto stesso, è stato sequestrato. Il numero articolo è DD-006/ con codice a barre 6910023270622. Il provvedimento è stato adottato per il rischio strangolamento e su scala nazionale. Come si legge sulla nota della polizia locale di Milano, che ha eseguito il sequestro, "le corde possono rimanere intrappolate durante le varie attività di un bambino, causando lesioni e/o strangolamenti".

Nello stesso documento si precisa che "la norma EN 14682 punto 3.1.1 indica i requisiti di sicurezza da adottare nella realizzazione di capi d’abbigliamento per bambini, da 0-7 anni privo di alcun laccetto – da 7-14 sono ammessi laccetti di forma circolare, ad anello senza estremità libere. Quando il capo è aperto il laccetto circolare non deve sporgere dal capo, quando il capo è chiuso, tirato, la lunghezza della circonferenza non deve essere superiore a 15 cm". Il provvedimento, si legge ancora, è entrato in vigore il 20/02/2020 e la durata è prevista "fino alla disposizione di smaltimento come rifiuto".