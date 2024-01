Alessio, trovato carbonizzato a Pistoia. Per l’autopsia è stato colpito alla testa poi dato alle fiamme Alessio Cini, tecnico tessile di 57 anni il cui cadavere era stato trovato semi carbonizzato due mattine fa in provincia di Pistoia, non si è suicidato per ragioni economiche – come ipotizzato in un primo momento – ma è stato barbaramente ucciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Ora c'è la certezza. Alessio Cini, tecnico tessile di 57 anni il cui cadavere era stato trovato semi carbonizzato due mattine fa a pochi passi dalla sua casa di Agliana, in provincia di Pistoia, non si è tolto la vita per ragioni economiche – come ipotizzato in un primo momento – ma è stato barbaramente ucciso. È quanto emerso dall'autopsia effettuata sul corpo dell'uomo: i medici legali hanno definitivamente escluso l'ipotesi del suicidio e la procura di Pistoia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Il tecnico è stato tramortito con un colpo alla testa, secondo i medici legali Ilaria Marradi con il dottor Walter Calugi e poi, probabilmente, preso a calci. Per finire, il corpo è stato cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. La ferita profonda alla testa e le altre lesioni, non sono compatibili, secondo gli esperti, con un gesto autolesionistico e sono state inflitte, prima che venisse appiccato il fuoco.

Sono ancora molti i punti interrogativi. Gli inquirenti dovranno chiarire se Cini era già deceduto quando il suo corpo è stato dato alle fiamme, ma non è chiaro neppure il movente dell'omicidio né se sia stato compiuto da una o più persone. Cini viene descritto come una persona tranquilla e non aveva precedenti penali. Il 57enne lavorava alla Microtex di Prato, era separato dalla moglie e viveva con la figlia nella casa colonica tri familiare in campagna ad Agliana. Negli altri due appartamenti, vivono il cognato e un'altra coppia. Cini era molto legato alla famiglia: fino alla scorsa estate, insieme al fratello, aveva assistito l'anziana madre malata, fino alla fine. Nell'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era preoccupato per la situazione economica: il suo appartamento ad Agliana, era stato pignorato e messo all'asta.