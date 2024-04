video suggerito

Alessio Giannaccari trovato morto in Olanda, le ultime immagini nei filmati della stazione: era solo Continuano le indagini sulla morte di Alessio Giannaccari, il 19enne originario di Lecce trovato cadavere lo scorso marzo vicino ai binari della stazione metro Holendrecht di Amsterdam. Dall'analisi dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti tendono ad escludere il coinvolgimento di altre persone. Nel weekend la salma in Italia.

A cura di Ida Artiaco

Alessio Giannaccari, 19 anni.

Gli inquirenti olandesi tendono ad escludere il coinvolgimento di altre persone nella morte di Alessio Giannaccari, il 19enne originario di Lecce trovato cadavere lo scorso marzo vicino ai binari della stazione metro Holendrecht di Amsterdam. La svolta è arrivata dopo che sono stati analizzati i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della stazione.

Nelle immagini si vede infatti il giovane da solo quando è entrato nel varco della stazione e nei minuti in cui vi è rimasto non ci sarebbe stato alcun incontro. Poi, si dirige in un punto lontano dalla fermata della metro. Sono questi gli ultimi video che lo ritraggono in vita e che stanno portando gli investigatori olandesi ad escludere l'omicidio.

Il giovane potrebbe essere stato investito da un treno, quindi potrebbe essere stata una tragica fatalità. Ma avanzano anche le ipotesi di un gesto volontario. Alessio ad inizio anno si era trasferito in Olanda dove da poco aveva trovato posto come cameriere in un ristorante dopo essersi diplomato in uno dei liceo di Lecce nell'indirizzo economico-sociale. Poi, la tragedia: l'allarme per la sua scomparsa era stato lanciato il 16 marzo: era uscito di casa senza documenti e da un certo momento in poi il cellulare risultava staccato. Ad allertare le forze dell'ordine i genitori, preoccupati perché non riuscivano a mettersi i contatto con lui.

Tre giorni dopo ne è stato ritrovato il corpo senza vita nei pressi della stazione ferroviaria. Accanto al cadavere è stata ritrovata la scheda SIM, ma non il telefonino. Le autorità olandesi intanto hanno dato il via libera alla restituzione della salma ai familiari. L'arrivo in Salento è previsto in questo fine settimana.