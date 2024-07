video suggerito

Bari, ventenne si allontana da casa e non risponde al telefono: trovato morto in un campo Le ricerche erano scattate subito dopo la sua scomparsa, coinvolgendo carabinieri, volontari e numerosi cittadini che si erano uniti agli sforzi per ritrovare il giovane. Purtroppo, le speranze si sono infrante con il ritrovamento del corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

150 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giuseppe, il ragazzo di 20 anni scomparso nei giorni scorsi da Sannicandro di Bari, in Puglia. Il suo corpo è stato rinvenuto in una zona di campagna, mettendo così fine alle speranze di un esito positivo.

Le ricerche erano scattate subito dopo la sua scomparsa, coinvolgendo carabinieri, volontari e numerosi cittadini che si erano uniti agli sforzi per ritrovare il giovane. Purtroppo, le speranze si sono infrante con il ritrovamento del corpo, confermato dalle autorità locali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini per chiarire le circostanze della morte. La comunità di Sannicandro, sconvolta e addolorata, si è stretta attorno alla famiglia di Giuseppe, molto conosciuta in città. Erano stati proprio i suoi parenti più stretti a dare l'allarme quando avevano constatato che, oltre a non essere rientrato a casa, Giuseppe aveva anche il telefono staccato.