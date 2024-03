Trovato morto ad Amsterdam il 19enne Alessio Giannaccari: era scomparso da tre giorni Alessio Giannaccari, 19 anni, è stato trovato morto ad Amsterdam, nei pressi di una stazione ferroviaria alla periferia della città olandese. Il ragazzo, originario di Lecce, era scomparso da tre giorni. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause e la dinamica del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio Giannaccari, 19 anni.

Alessio Giannaccari, 19 anni, è stato trovato morto ad Amsterdam. Il cadavere del giovane, originario di Lecce, è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo, nei pressi di una stazione ferroviaria alla periferia della città olandese. Era scomparso da tre giorni.

Per far luce sulla dinamica del decesso del 19enne la polizia locale ha aperto un fascicolo d'indagine e il corpo è stato trattenuto dagli inquirenti. Non è chiaro se si tratti di una morte violenta o se il ragazzo sia deceduto per cause naturali. Al momento l'ipotesi è che possa essere stato travolto da un treno di passaggio.

La scomparsa del 19enne Alessio Giannaccari

Come riporta Repubblica, il 19enne si era trasferito ad Amsterdam da pochi mesi e lavorava come cameriere, dopo essersi diplomato in uno dei liceo di Lecce con indirizzo classico.

Leggi anche Trovato morto accanto alla bici nel giorno del compleanno, 16enne aveva assunto cocktail di droghe

Il suo desiderio era seguire le orme del padre, noto imprenditore nel settore della ristorazione e titolare di uno dei più noti panifici del capoluogo. La mamma del ragazzo è invece un'avvocata. In queste ore i genitori hanno effettuato il riconoscimento della salma.

Nella capitale olandese il ragazzo viveva con altri giovani in un appartamento nel quartiere della stazione di Holendrecht, alla periferia della città. Da sabato 16 marzo del 19enne non si avevano più notizie. Secondo quanto è stato ricostruito al momento, era uscito di casa senza documenti e da un certo momento in poi il cellulare risultava staccato.

I familiari non riuscivano più a mettersi in contatto e hanno lanciato l'allarme, anche grazie all'aiuto degli amici del ragazzo che hanno condiviso una sua foto sui social per contribuire alle ricerche fornendo una sua descrizione fisica: occhi azzurri, capelli castano chiaro, altro circa 1 metro e 85 centimetri. Nessuno, da quanto si apprende, aveva colto segnali di malessere.