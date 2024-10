video suggerito

Alessandro Lucà scomparso da due mesi, la mamma del 27enne: "Vi prego, aiutatemi a ritrovarlo" Alessandro Lucà, 27enne di Gioiosa Ionica, nel Reggino, è scomparso dopo essersi allontanato da casa. Il 9 agosto ha chiamato i genitori, poi di lui non si è saputo più nulla e il suo cellulare risulta spento. "Se qualcuno dovesse vederlo, vi prego di darmi notizie", ha scritto la mamma in un appello sui social.

A cura di Eleonora Panseri

Il 27enne scomparso Alessandro Lucà.

È ormai da due mesi che non si hanno più notizie di Alessandro Lucà, il 27enne di Gioiosa Ionica, piccolo comune situato a metà strada tra Reggio Calabria e Catanzaro, scomparso dopo essersi allontanato dalla sua abitazione.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?' che durante la puntata di ieri, mercoledì 9 ottobre, ha diffuso un appello per cercare di ritrovare il giovane.

"Purtroppo, ancora non abbiamo avuto notizie sicure su Alessandro. Aiutatemi a condividere, per favore. Grazie", ha scritto la mamma del 27enne, Marcella Panetta, riprendendo il breve spezzone della trasmissione in cui si è parlato del figlio sul suo profilo Facebook.

"Cerco mio figlio Alessandro, di cui l’ultimo contatto risale da Roma oltre un mese fa. Indossava pantaloncino e maglietta rossa da bagnino e uno zainetto rosso sulle spalle. Se qualcuno dovesse vederlo, vi prego di darmi notizie, grazie", aveva scritto la donna lo scorso 14 settembre, pubblicando insieme al breve messaggio anche un'immagine del ragazzo.

Come si legge nel post, il giovane è stato visto per l’ultima volta a Roma il 9 agosto scorso. A interessarsi della scomparsa di Alessandro è stata anche l'Associazione Penelope: "Aiutateci a riportare Alessandro a casa dalla sua famiglia che sta vivendo giorni di grande preoccupazione".

Il giovane, come si legge anche nella scheda con l'identikit pubblicata sul sito della trasmissione ‘Chi l'ha visto?', è alto un metro e 60 centimetri, ha occhi azzurri e capelli castani. Ha contattato i genitori dicendo di trovarsi a Roma, poi di lui non si è saputo più nulla. Attualmente il suo telefono cellulare risulta spento.

Chiunque dovesse avvistare Alessandro o avesse informazioni utili alle ricerche, è pregato di contattare il numero unico per le emergenze 112, il Pronto Penelope al +39 3396514799 (attivo anche su Whatsapp) oppure la redazione della trasmissione ‘Chi l'ha visto?'.