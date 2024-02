Alessandro Gozzoli trovato morto e legato in casa, chiuse le indagini: “Ucciso per una rapina” Chiuse le indagini preliminari per la morte di Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato morto in casa con le mani legate dietro la schiena. Secondo l’inchiesta, Gozzoli sarebbe stato ucciso con la scusa di un gioco erotico a scopo di rapina da due giovani arrestati all’estero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

La Procura di Modena ha chiuso le indagini preliminari relative all'omicidio di Alessandro Gozzoli. il 41enne di Bazzano trovato morto nella sua abitazione di Casinalbo di Formigine, nel Modenese, il 10 marzo scorso. Per la morte del 41enne restano indagati due giovani di 20 e 21 anni arrestati rispettivamente in Romania e in Inghilterra dopo la fuga.

L'arresto è stato disposto in seguito alle indagini dei carabinieri di Sassuolo e di Modena. La notizia è stata diffusa dal Resto del Carlino. Secondo quanto riportato, i due giovani avrebbero ucciso Gozzoli in seguito a una rapina.

Gozzoli aveva conosciuto i due indagati in un locale di Bologna e poi li aveva invitati a casa sua. Durante un rapporto sessuale, si sarebbe consumato l'omicidio a scopo di rapina. Il 41enne è stato infatti trovato morto legato al letto, ma secondo l'autopsia sarebbe deceduto per asfissia. Il suo corpo è stato rinvenuto dalla sorella e dal datore di lavoro del giovane che aveva lanciato l'allarme.

Dopo l'omicidio, i due indagati avrebbero passato in rassegna l'abitazione, portando via un computer e un orologio, oltre alle carte di credito. Le carte sarebbero state usate per effettuare alcuni acquisti sporadici: in totale, dopo la morte del 41enne, sarebbero stati spesi circa 400 euro. Per far perdere le loro tracce, i due si sarebbero allontanati dal Modenese poco tempo dopo l'omicidio, utilizzando l'auto della vittima.

L'auto usata per allontanarsi dal luogo del delitto era stata ritrovata dalle forze dell'ordine in un quartiere di Bologna, abbandonata. Il mezzo era stato sequestrato e analizzato e gli investigatori sono riusciti a ricostruire l'itinerario percorso dalla vettura attraverso i filmati di diverse telecamere sul territorio modenese e bolognese, acquisendo le immagini dei due indagati riconosciuti poi da alcuni testimoni.

Dall’autopsia sul corpo di Gozzoli è emerso che il 41enne è deceduto per asfissia in seguito alla rottura di tre anelli tracheali.