Dramma vicino al rifugio Scarfiotti a Bardonecchia, 27enne trovato morto congelato in un laghetto Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto in un laghetto vicino al rifugio Scarfiotti, sulle montagne di Rochemolles a Bardonecchia: era in condizione di ipotermia. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Dramma nei pressi del famoso rifugio Scarfiotti, sulle montagne di Rochemolles a Bardonecchia: nella notte tra giovedì e venerdì è stato trovato senza vita nelle acque del laghetto del luogo il corpo esanime di un ragazzo di 27 anni originario della provincia di Como, era in condizioni di forte ipotermina.

I primi a soccorrerlo sono stati i gestori del rifugio, che hanno immediatamente usato il defibrillatore in loro dotazione, mentre sul posto sono arrivati anche la squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Susa e i sommozzatori da Milano, oltre ai sanitari che hanno provato a rianimarlo. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane, che aveva ancora i pantaloni da lavoro indossati- segno che non stava facendo un bagno notturno -, è morto poco dopo.

Presenti anche gli agenti del commissariato cittadino, i carabinieri, i militari del soccorso alpino della guardia di finanza e i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio scivolando su alcune pietre – in quel punto infatti pare che l'acqua sia molto bassa – e sarebbe finito nel lago sbattendo la testa e non riuscendo più a riprendersi. Ma si tratta solo di ipotesi e gli agenti del commissariato di Bardonecchia sono al lavoro per cercare di capire che cosa possa essere successo.

Quando il personale del rifugio se ne è accorto ormai la situazione di ipotermia era troppo grave perché fosse salvato. Proprio il personale del rifugio, sotto choc, ha comunicato tramite la pagina Facebook ufficiale della struttura, che rimarranno chiusi "fino a data da destinarsi".