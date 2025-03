video suggerito

Non hanno sue notizie per tre mesi, i vicini lanciano l’allarme: trovato morto sul divano di casa Nessuno l’ha più visto o sentito per diversi mesi, fino a oggi, sabato 22 marzo, quando è stato trovato morto sul divano della sua abitazione. A scoprire il corpo dell’uomo, S.M., 70enne di Udine, sono stati i Vigili del fuoco intervenuti in via Urli, al civico 17, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei vicini. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nessuno l'ha più visto o sentito per diversi mesi, fino a oggi, sabato 22 marzo, quando è stato trovato morto sul divano della sua abitazione.

A scoprire il corpo dell'uomo, S.M., 70enne di Udine, sono stati i Vigili del fuoco intervenuti in via Urli, al civico 17, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei vicini di casa.

L'intervento dei soccorritori e il ritrovamento del corpo

I soccorritori hanno dovuto forzare l’ingresso e all'interno della casa hanno trovato il corpo senza vita del 70enne, sdraiato sul divano. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato, che si è occupata dei rilievi e ha fatto partire le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Leggi anche Cadavere mummificato trovato sul pavimento di una casa: il decesso risalirebbe a mesi fa

Al momento non ci elementi che farebbero pensare a una morte violenta e si ipotizza che il decesso sia avvenuito per cause naturali diversi mesi fa. L’abitazione infatti non presentava segni di effrazione o situazioni anomale.

Richiesto l'intervento sul posto del medico legale

Come già anticipato, sul luogo del ritrovcamento sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno richiesto l’intervento del medico legale per un primo esame della salma.

Saranno gli eventuali altri accertamenti a far luce e a chiarire con esattezza la data e le circostanze della morte.

Nessuna notizia da circa tre mesi

Stando a quanto si apprende, l’uomo viveva da solo e da almeno tre mesi nessuno aveva più avuto sue notizie. Un silenzio che, alla fine, ha insospettito amici e vicini che hanno deciso di intervenire contattando i Vigili e le forze dell’ordine.