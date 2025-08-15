Attualità
Albero si abbatte su un’auto nel Materano: morto un ragazzo di 24 anni, altri tre in gravi condizioni

A Ferrandina, in provincia di Matera, a causa del maltempo, un albero si è abbattuto su un’auto in transito con a bordo quattro ragazzi. Uno è morto sul colpo, gli altri tre sono rimasti feriti in modo grave. I sopravvissuti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, affidati ai soccorritori del 118 e trasportati d’urgenza negli ospedali della zona.
A cura di Eleonora Panseri
Tragedia a Ferrandina, in provincia di Matera, dove, a causa del maltempo, un albero si è abbattuto su un'auto in transito con a bordo quattro ragazzi: uno è morto sul colpo, gli altri tre sono rimasti feriti in modo grave.

La vittima è un giovane di 24 anni del posto. I sopravvissuti sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco, affidati ai soccorritori del 118, giunti sul posto insieme ai pompieri, e trasportati d’urgenza negli ospedali della zona.

L'albero, che a quanto si apprende è una quercia, sarebbe stato colpito da un fulmine in località Fonnoni e poi sarebbe crollato sull'abitacolo della vettura. I giovani stavano rientrando da un picnic di Ferragosto nell'area attrezzata del Parco locale.

Secondo le prime informazioni, la zona era interessata da forti raffiche di vento e pioggia intensa. Per la giornata di oggi, venerdì 15 agosto, infatti, la Protezione Civile aveva diramato un'allerta gialla in Basilicata per il rischio di forti temporali.

In aggiornamento.

