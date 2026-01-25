Al pronto soccorso gli chiedono di attendere ma lui va via: uomo trovato morto in auto poco dopo

Il dramma è stato scoperto alle prime luci della mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, quando alcuni passanti hanno notato il corpo del 55enne riverso sul sedile dell’auto a Sava, in provincia di Taranto.

Tragedia oggi nel Tarantino dove un uomo di 55 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto parcheggiata a bordo strada, poche ore dopo essere andato via dal pronto soccorso a cui si era rivolto per dei dolori al petto. Il dramma è stato scoperto alle prime luci della mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell'uomo riverso sul sedile dell'auto parcheggiata in una stradina nel comune di Sava, in provincia di Taranto.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi di un'ambulanza, per il 55enne ormai non c'era più nulla da fare. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata quindi trasferita all'obitorio dell'ospedale locale a disposizione dell'autorità giudiziaria che probabilmente disporrà l'autopsia per chiarire le esatte cause di morte dell'uomo. Dai primi rilievi, sul corpo comunque non sono emersi segni evidenti di ferite o violenze e per questo si sospetta un malore fatale.

Come accertato successivamente dai carabinieri intervenuti sul posto, nelle ore precedenti, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 1:30, l'uomo si era recato autonomamente al pronto Soccorso dell'Ospedale di Manduria lamentando forti dolori al petto.

I medici del nosocomio, dopo le prime cure del caso, gli avevano chiesto di aspettare in attesa di ulteriori accertamenti clinici che potessero chiarire meglio la sua situazione di salute ma il 55enne si sarebbe allontanato volontariamente dall'ospedale contro il parere dei sanitari, facendo perdere le sue tracce poco prima dell'alba, senza dare spiegazioni. Alcune ore dopo, però, la scoperta della tragedia in una stradina del comune limitrofo.