La pandemia di Coronavirus non ferma la solidarietà. E quando a causa del Covid-19 gli ospedali sono costretti a sospendere le visite di intrattenimento che, in particolare negli ospedali pediatrici, allietavano i piccoli costretti nei reparti, ci si inventa altro per cercare almeno di strappare un sorriso a quei bambini. Ed è quello che è accaduto per i bambini ricoverati all'Ospedale Gaslini di Genova, dove Spiderman è arrivato “dal cielo”. E i piccoli pazienti hanno potuto osservarlo dalle finestre.

Il Gaslini in una nota e tramite le foto diffuse tramite i canali social racconta che una enorme gru ha issato il motociclista Vanni Oddera, accompagnato dal suo collega motociclista Maurizio Gerini e Mattia Villardita nei panni di Spiderman, davanti alle finestre dei reparti di Clinica pediatrica, Nefrologia, Ematologia e Oncologia. Grazie a loro, i bimbi ricoverati in ospedale hanno potuto assistere a uno spettacolo coinvolgente e così trascorrere una giornata diversa, con i loro beniamini davanti alle finestre. Spiderman e i motociclisti hanno portato ai bambini in ospedale anche dei regali e dei gadget come magliette, album da disegno, cappellini, che sono stati consegnati dal personale del reparto nel rispetto delle norme anti-contagio. Grande entusiasmo anche da parte del personale ospedaliero che ha apprezzato la visita dei tre sportivi, salutati e ringraziati anche dai vertici dell’Istituto.

Uno dei protagonisti di questa sorpresa ai bambini del Gaslini di Genova è Vanni Oddera, motociclista di Pontinvrea (Savona) e campione di motocross freestyle. Oddera ha inventato la Mototerapia nel 2009 lungo i corridoi dei reparti di Ematologia e Oncologia dell'ospedale genovese e da allora ogni anno ha escogitato visite, esibizioni di salti acrobatici in moto, feste, donazioni e molte altre iniziative per sostenere il cammino dei malati oncologici. Dal 2012 collabora con il Gaslini nel progetto “Freestyle Hospital”, che ha portato le moto all'interno dei reparti pediatrici-oncologici. La scorsa primavera, in pieno lockdown, Oddera ha pensato a tutte le famiglie con ragazzi disabili e insieme a un team di esperti ha inventato la “Mototerapia Take-away” che permette di portare le loro moto direttamente a casa dei giovani disabili.