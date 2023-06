Al funerale di Mirko, morto a 7 anni per un tumore, i suoi supereroi preferiti: “Ora vola libero” Al funerale di Mirko, il bimbo di 7 anni morto a Torino per un tumore ai polmoni, alcuni dei supereroi che lo hanno sorpreso calandosi con le funi dal tetto dell’ospedale Regina Margherita: “Abbiamo conosciuto la tua lotta coraggiosa e hai compiuto un miracolo”.

A cura di Ida Artiaco

Non l'hanno lasciato solo neanche nel giorno del suo funerale, dove i suoi supereroi preferiti si sono dati appuntamento per dargli un ultimo saluto. È successo a oggi a Torino, dove si sono celebrate le esequie di Mirko, il bimbo di 7 anni morto nei giorni scorsi all'ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un tumore ai polmoni.

Lo scorso 2 giugno, solo pochi giorni prima del decesso, il bambino aveva ricevuto una sorpresa, le cui immagini avevano fatto il giro dei media italiani: alcune persone si sono travestite e lo sono andate a trovare, così Mirko ha potuto incontrare molti supereroi come Batman, Capitan America, Super Mario, l'Incredibile Hulk e Spiderman, che si sono calati dal tetto del nosocomio con delle funi. I suoi genitori infatti avevano lanciato un appello, al quale hanno risposto in tanti, per fargli questo meraviglioso regalo.

Ed anche oggi i suoi supereroi preferiti non hanno fatto mancare la loro presenza presso la parrocchia di Madonna di Campagna di Torino, dove si sono tenuti i funerali di Mirko, in mezzo alla folla di amici e parenti che si sono stretti intorno a papà Alessio, mamma Graziella e il fratellino Bryan. Superman era in divisa, e ha vegliato sulla bara dall'inizio alla fine. Su uno dei palloncini tenuti tra le mani dai suoi amichetti la scritta: "Vola in alto, ora puoi farlo libero".

"Davanti a questo destino ci troviamo impreparati, l'esistenza è stata spezzata e ha interrotto sogni e speranze. Abbiamo conosciuto la tua lotta coraggiosa e hai compiuto un miracolo: non la guarigione, bensì la connessione fortissima nei tuoi confronti. Crediamo sia un disegno d'amore. Ti sia dato, Mirko, di donarlo a chi ti ha aiutato ad alleviare le sofferenze", ha detto durante l'omelia padre Ferruccio Bertolozzo.