Il papà di Mirko morto a 7 anni e amante dei supereroi: “Libero di giocare, ha finito di soffrire” I funerali di Mirko, il bimbo di sette anni morto per un tumore ai polmoni, saranno celebrati martedì 27 giugno nella parrocchia Madonna di Campagna a Torino. Il papà: “Ora è libero di giocare, ha smesso di soffrire”.

A cura di Alessia Rabbai

"Mirko ha lottato e sorriso fino all'ultimo respiro. Ora è libero di giocare e ha finito di soffrire. Vola, angelo di papà". Sono le parole del papà di Mirko, il bambino di sette anni malato di tumore ai polmoni, morto venerdì scorso 23 giugno all'ospedale Regina Margherita di Torino. "Ora è senza sofferenza. Ha lottato un anno, andando oltre a molte prospettive e non perdendo mai il sorriso, quel sorriso che nei suoi ultimi respiri non è svanito". Il papà ha ringraziato il personale del reparto di oncologia e tutti coloro che si sono presi cura di lui. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia comparsi sui social network, con parole di affetto nei confronti del piccolo e dei suoi genitori.

Mirko ha incontrato tanti supereroi

Mirko il 2 giugno scorso ha ricevuto una bellissima sorpresa, quando alcune persone si sono travestite e lo sono andate a trovare: ha incontrato molti supereroi come Batman, Capitan America, Super Mario, l'Incredibile Hulk e Spiderman, che si sono calati dal tetto dell'ospedale con delle funi. I suoi genitori infatti avevano lanciato un appello, al quale hanno risposto in tanti, per fargli questo meraviglioso regalo. Alcuni giorni fa invece un gruppo di tifosi della Juventus gli ha donato una sciarpa con i colori della squadra.

I funerali di Mirko alla parrocchia Madonna di Campagna di Torino

A confermare la notizia della drammatica scomparsa del piccolo Mirko è stata la direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita di Torino Franca Fagioli. Sono già stati fissati i funerali di Mirko, che si terranno martedì 27 giugno presso la parrocchia Madonna di Campagna di Torino. Il feretro ora è Rivoli, a Casa Athena in via Courgne, dove dalle ore 9 alle 18 è aperta la camera ardente, per dare l'ultimo saluto al piccolo. La veglia di preghiera sarà invece celebrata lunedì 26 giugno, alle ore 20.30, sempre presso la parrocchia Madonna di Campagna di Torino.