“Aiutami, ho la gomma bucata”. Prima rapina un motociclista e poi lo investe con l’auto I fatti sono avvenuti lo scorso dicembre a Quartu. Dopo oltre un mese è stato arrestato il 26enne cagliaritano che, insieme ad un complice, si è reso protagonista del tentato omicidio e della rapina ai danni di un ragazzo.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di archivio

Un 26enne di Cagliari è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. Stando alle informazioni raccolte dalla Squadra Giudiziaria del Commissariato di PS di Quartu Sant’Elena, lo scorso dicembre dopo aver rapinato, insieme a un complice, un giovane motociclista, lo avrebbe aggredito colpendolo con dei bastoni e minacciandolo con un coltello. Poi lo avrebbero investito con l’auto.

La vittima sarebbe stata avvicinata in strada con il pretesto di chiedere aiuto per una gomma bucata. Era solo una scusa: il 26enne, con l'aiuto di un complice, avrebbe sottratto al giovane le chiavi della sua motocicletta, le carte di credito e la somma di 250 euro. Inoltre, i due lo avrebbero colpito con delle mazze e lo avrebbero nuovamente minacciato con un coltello affinché consegnasse tutti i suoi averi, per poi investirlo con la macchina.

Il ragazzo ha subito denunciato l'episodio alla polizia e gli agenti dopo qualche settimana hanno individuato uno dei responsabili. L'altro risulta ancora irreperibile. Il ventiseienne si trova ora in carcere a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Non è il primo episodio di questo tipo. Alla fine dello scorso agosto, un 45enne di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano, già noto alle forze dell’ordine ha picchiato una donna di 71 anni per rapinarla dell'auto, poi ha investito un ciclista ed fuggito via senza aiutarlo, prima di essere fermato dai carabinieri; un episodio anche più simile a quello avvenuto in Sardegna, è quello verificatosi a novembre a Napoli, dove un 44enne ha rubato un’auto e tentato di investire il proprietario, per poi schiantarsi contro l’auto della polizia ed essere arrestato.