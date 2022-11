Ruba un’auto e tenta di investire il proprietario, poi si schianta contro l’auto della polizia: arrestato Un 44enne, con precedenti, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato per rapina impropria, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.

Un rocambolesco e movimentato intervento quello operato nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, al termine del quale i poliziotti hanno arrestato un uomo di 44 anni. Gli agenti, su richiesta della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nicola Nicolini, nella zona dei Ponti Rossi, dove era stato segnalato il furto di un'automobile.

I poliziotti hanno intercettato l'automobile rubata poco dopo: alla loro vista, l'uomo alla guida si è dato alla fuga. È nato così un inseguimento, fino a quando in via Pier delle Vigne, in zona Arenaccia, l'uomo alla guida della vettura rubata ha impattato la volante della polizia: il ladro ha tentato così la fuga a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti, che lo hanno trovato in possesso di un jammer e di vari arnesi atti allo scasso.

L'auto era stata rubata a Fuorigrotta

I poliziotti hanno scoperto che, poco prima del loro intervento, l'uomo aveva rubato l'automobile in via Barbagallo, a Fuorigrotta. Qui, scoperto dal proprietario della vettura, l'uomo ha tentato di investirlo per guadagnarsi la fuga. In manette è finito un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per rapina impropria, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. L'automobile rubata è stata restituita al legittimo proprietario.