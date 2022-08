Picchia 71enne e le ruba l’auto poi investe ciclista e fugge: prendeva anche il reddito di cittadinanza Folle fuga per 5 ore nel Napoletano. Il rapinatore, un 45enne di San Gennaro Vesuviano (Napoli), è stato fermato dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchia una donna di 71 anni per rapinarla dell'auto, poi investe un ciclista e fugge via senza aiutarlo. Quando si accorge che a bordo dell'auto rubata c'è la scatola nera, cerca di disfarsene. Ma è troppo tardi, i carabinieri l'hanno individuato e sono già sulle sue tracce. Viene fermato dai militari dell'Arma dopo quasi 5 ore di folle fuga nel Napoletano. Il protagonista è un 45 enne di San Gennaro Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Nola insieme ai militari della stazione di Somma Vesuviana l'hanno bloccato in via Pigno nei pressi della fermata della Circumvesuviana, attorno alle 12,30 di ieri. I Carabinieri di Nola hanno accertato che il fermato prendeva anche il reddito di cittadinanza: verrà segnalato all’INPS per i provvedimenti del caso.

La rapina ieri mattina a San Gennaro Vesuviano

L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato: è ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. Un’operazione lunga e complicata per i Carabinieri con un evento che inizia poco prima delle 8 del mattino. Sono infatti le 7,45 a San Gennaro Vesuviano quando a via Napoli un uomo si avvicina a una Ford Fiesta in sosta con all’interno una 71enne. La picchia e si impossessa del veicolo. La donna chiama subito il 112 e partono le ricerche del rapinatore. Immediato anche il soccorso alla povera vittima che viene trasportata all'Ospedale di Nola per le cure mediche del caso.

La folle fuga nel Napoletano: il rapinatore investe un ciclista

L’auto con a bordo il 45enne, intanto, ha il gps e viene prima localizzata a Caivano e poi a Somma Vesuviana. Proprio lì la fuga in macchina termina non prima però di aver investito un ciclista 44enne in via Reviglione al quale – è scontato – non viene prestato soccorso. Il malvivente si accorge della scatola nera e la toglie per poi abbandonare l’auto ma ormai i carabinieri, grazie al costante “monitoraggio” della centrale operativa, sono sulle sue tracce e alle 12.30 bloccano il 45enne in via Pigno, nei pressi della fermata della Circumvesuviana. Le due vittime sono state trasportate e visitate all’ospedale di Nola, per loro fortunatamente lievi lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Il fermato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Nola.