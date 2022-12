Agrigento, scontro tra 3 auto, due morti sul colpo e due feriti: uno è in gravi condizioni Un tragico incidente stradale tra 3 auto ad Agrigento ha causato la morte di due persone. Altre due persone sono rimaste ferite nello scontro: una è ricoverata in gravissime condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Scontro tra tre automobili nella serata di ieri ad Agrigento. Nell'incidente stradale sono morti Salvatore Lentini, 54 anni e Calogera Paino, 74 anni. Il marito dell'anziana è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni di salute appaiono al momento estremamente delicate. Ferita in modo meno grave anche una donna di 51 anni alla guida di uno dei veicoli coinvolti.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le tre vetture distrutte nell'incidente erano una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Le automobili si sono scontrate a tutta velocità all'ingresso del Villaggio Mosè. Il 54enne e la 74enne, uno alla guida della Bmw e l'altra sul sedile del passeggero della Mercedes, sono morti sul colpo subito dopo lo scontro. Il marito della 74enne, che guidava la Mercedes, è stato invece soccorso dai vigili del fuoco. Per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale d'urgenza mentre i carabinieri hanno iniziato ad effettuare tutti i rilievi del caso sul luogo della tragedia.

Non sono state rese note le cause del grave incidente: la dinamica sarà chiarita nelle prossime ore dagli investigatori dell'Arma che stanno lavorando per ricostruire quanto successo poco prima dello schianto.

Secondo quanto reso noto, la violenza dell'impatto ha distrutto quasi completamente le tre vetture, rendendo del tutto irriconoscibile la Mercedes della 74enne Calogera Paino. I Carabinieri e vigili del fuoco hanno faticato ad estrarre i corpi delle due vittime per identificarli e iniziare a ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Più facili, invece, i soccorsi per i feriti trasportati in ospedale.

Il nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento si sta occupando di tutti i rilievi necessari per definire l'accaduto.