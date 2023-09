Agrigento, morto 54enne travolto da pirata della strada: il conducente aveva rubato lo scooter Sergio Burgio, 54 anni, è stato travolto e ucciso da uno scooter ad Agrigento. Il conducente del mezzo è fuggito dopo l’incidente perché lo scooter che stava guidando al momento dello schianto era stato rubato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sergio Burgio, foto da Facebook

Durante la notte, un uomo di 54 anni è morto a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Stando a quanto reso noto, Sergio Burgio sarebbe deceduto dopo essere stato travolto da uno scooter Honda Sh. L'uomo si trovava a bordo della sua moto e si sarebbe scontrato con il mezzo che arrivava ad alta velocità da Cennelle. Il conducente del mezzo a due ruote sarebbe poi fuggito dopo l'incidente: secondo le prime informazioni, il conducente della Honda aveva rubato lo scooter prima del sinistro.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire meglio cosa sia accaduto al 54enne. Burgio lavorava nel settore edile e viveva a Cannelle. Stava guidando la sua moto quando è stato travolto dallo scooter Honda rubato. Le forze dell'ordine avrebbero già iniziato a visionare le immagini degli impianti del quartiere.

I soccorritori intervenuti sul posto subito dopo i fatti, non hanno invece potuto fare niente per il 54enne. Nonostante i disperati tentativi di salvare la vita all'operaio del settore edile, per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso dell'operaio avvenuto quasi sul colpo.

Ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime ore, quando le forze dell'ordine avranno iniziato a raccogliere più dettagli utili a delineare la dinamica dei fatti. Per il momento resta sconosciuta l'identità del killer della strada, fuggito poco dopo aver travolto il 54enne. Stando a quanto reso noto, il guidatore aveva rubato lo scooter ed è fuggito per evitare di essere fermato dalle autorità dopo aver ucciso l'operaio. I soccorsi sono stati allertati da altri testimoni oculari, che agli agenti hanno raccontato quanto visto fino a poco prima della fuga del motociclista e della morte del 54enne caduto sull'asfalto.