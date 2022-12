Agrigento, marito e moglie trovati morti in casa dalla figlia: fermato il figlio 34enne Giuseppe Sedita, 60 anni, e sua moglie sono stati trovati morti nella loro casa di Racalmuto, in provincia di Agrigento. Le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

I corpi senza vita di due coniugi sono stati ritrovati a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Giuseppe Sedita, così si chiamava una delle vittime, e sua moglie Rosa Sardo sono stati trovati morti nella loro abitazione al terzo piano in contrada Stazione. Gli inquirenti indagano per omicidio.

I due coniugi sarebbero stati trovati abbracciati dalla figlia sul pavimento del salotto. La giovane è stata la prima a lanciare l'allarme: preoccupata perché i genitori non rispondevano al telefono, è entrata nel loro appartamento usando un doppione delle chiavi di casa. Dopo aver visto i due cadaveri, ha composto il numero delle forze dell'ordine che si sono recate subito sul posto. Stando a quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, è stato fermato il figlio 34enne della coppia, Salvatore Sedita.

Secondo i carabinieri, l'uomo potrebbe aver ucciso i genitori per cause ancora da accertare e in questo momento sta rispondendo all'interrogatorio in caserma. Giuseppe Sedita avrebbe dovuto festeggiare proprio questa sera il suo pensionamento da Corpo forestale in compagnia della moglie, di colleghi, amici e familiari.

In aggiornamento