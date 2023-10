Agrigento, donna trovata morta in strada: indaga la polizia Una donna è stata trovata morta in strada nell’Agrigentino, a Sciacca. Indaga la polizia. Si ipotizza che la vittima possa essere stata uccisa da un’auto pirata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in strada nell'Agrigentino. Sono già al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza per far luce sulla dinamica della morte. La vittima, stando a quanto reso noto, è stata trovata senza vita sull'asfalto a Sciacca, in via Lido. Potrebbe essere morta in seguito a un incidente stradale provocato da un'auto pirata. Il conducente della vettura, infatti, sarebbe fuggito subito dopo l'investimento. La polizia sta sentendo le testimonianze di numerosi residenti della zona.

In aggiornamento