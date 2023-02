Agrigento, donna muore folgorata da una scarica elettrica: stava facendo la doccia La drammatica vicenda in corso Italia a Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è una 68enne di origine marocchina. Scattano le indagini.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia all’interno di una abitazione in centro a Licata, in provincia di Agrigento. Una donna di nazionalità marocchina di 68 anni, le cui generalità non sono state al momento divulgate al pubblico, è stata trovata morta nel bagno del suo appartamento.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, la vittima stava facendo la doccia quando è rimasta folgorata da una scarica elettrica. Sono in corso le indagini su quanto accaduto.

Ad allertare i soccorsi è stato un vicino che dopo aver suonato ripetutamente al campanello dell'appartamento della donna ha cominciato a preoccuparsi e si è rivolta ai carabinieri. Sul posto, in corso Italia, oltre ai militari dell'Arma sono giunti i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo della donna esanime nella vasca da bagno. In casa sono poi intervenuti i sanitari del 118 con delle ambulanze, ma non hanno potuto far altro che attestare il decesso della 68enne.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Licata al fine di ricostruire i dettagli della vicenda e individuare cosa possa aver generato la scarica elettrica fatale per la donna.

Purtroppo non si tratta della prima tragedia di questo tipo. Era già accaduto qualche anno fa sempre in Sicilia, dove una 78enne era morta folgorata mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Balestrate (Palermo): l’anziana era stata colpita dalla scarica elettrica probabilmente per il mancato funzionamento dell’impianto salvavita. Un dramma analogo a quello di avvenuto tre anni fa a Celle di Bulgheria, piccolo comune del Cilento, nella provincia di Salerno: Francesca Maione, 27 anni, era deceduta mentre si trovava sotto la doccia, probabilmente folgorata da una scarica elettrica forse per un difetto dell'impianto elettrico nell'appartamento.