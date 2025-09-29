Agricoltori trovano cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia: si indaga su ipotesi omicidio

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Alcuni agricoltori hanno trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia e hanno allertato le autorità. La vittima non aveva con sé documenti e sul cadavere è stata trovata una ferita da arma da fuoco. Si indaga sull’ipotesi omicidio.

Immagine di repertorio

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre, è stato trovato nelle campagne di Foggia il cadavere di un giovane, probabilmente di origini straniere. Sul corpo senza vita sarebbe presente una ferita compatibile con un colpo di arma da fuoco e si indaga per omicidio.

Gli accertamenti medico legali stabiliranno con precisione quanto accaduto, perché da quanto apprende Fanpage.it, le indagini sono ancora al loro inizio.

I carabinieri sono stati chiamati sul posto da alcuni agricoltori che si trovavano nei campi per lavorare. I militari hanno avviato gli accertamenti per identificare la vittima che però non aveva documenti con sé.

Stando alle prime verifiche, la vittima sarebbe un giovane di origini straniere, probabilmente nordafricane. L'ipotesi attualmente battuta dalle forze dell'ordine che indagano è quella dell'omicidio, suggerita anche dalla vistosa ferita da arma da fuoco trovata sulla salma dell'uomo.

In aggiornamento