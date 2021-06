Restano da chiarire le cause del decesso dell'agricoltore ritrovato senza vita nei suoi campi a Calascibetta nell'Ennese. Il corpo di Marco Bruno, 47 anni, è stato rinvenuto questa mattina nelle campagne di sua proprietà ormai senza vita: immediato l'allarme lanciato dai suoi collaboratori. Purtroppo però l'intervento dei soccorritori si è rivelato inutile: non è stato possibile fare altro per il personale medico che constatarne il decesso.

Non si esclude che possa essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro

Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l'accaduto. Stando a quanto si apprende sembra che sul corpo del 47enne agricoltore sia stata riscontrata dal medico legale una evidente ferita alla testa. Non è chiaro se l'uomo sia rimasto vittima di un malore o di un incidente sul lavoro. Sarà l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno, ad accertare se l’uomo si è ferito alla testa o se è stato colpito. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

La vittima caduta dopo esser stata colpita da qualcuno

Il suo corpo senza vita è stato trovato per terra all'interno della sua proprietà rurale, nelle contrade di Calascibetta, a meno di dieci chilometri dal capoluogo ennese. Si dovrà comprendere se la ferita alla testa sia la conseguenza di una caduta accidentale provocata da un malore; o se, viceversa, la vittima non sia caduta dopo esser stata colpita da qualcuno. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente, ma gli investigatori non escludono nessuna pista, anche e soprattutto quella di un incidente sul lavoro.