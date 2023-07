Affonda un barcone al largo del Marocco con 60 persone a bordo: 20 risultano disperse Un nuovo naufragio nel Mediterrano: affonda un barcone con 60 persone a bordo: sono stati già recuperati alcuni cadaveri.

A cura di Annalisa Cangemi

Una tragedia immensa nel Mediterraneo: è naufragato un altro barcone di migranti, al largo delle coste marocchine. Una barca con a bordo oltre 60 persone a bordo è affondata a 300 metri dalla costa di Dakhla, in Marocco, di fronte alle Canarie, secondo quanto riportato dal quotidiano Assabah.

Il mare con onde altre più di due metri non ha lasciato scampo a chi non era in grado di nuotare: solo quaranta migranti si sono salvati, mentre altri 20 risultano dispersi. Sette i cadaveri recuperati finora dagli stessi sopravvissuti e portati a riva. I migranti sono quasi tutti originari della provincia di Kenitra, a qualche chilometro da Rabat, e stavano cercando di raggiungere la Spagna.

Secondo i racconti dei sopravvissuti alcuni trafficanti li avevano costretti a salire sulla barca nonostante il loro rifiuto, considerate le condizioni del mare. Quando il natante si è capovolto i trafficanti sarebbero fuggiti.

"Al largo del Marocco oggi c'è stato un altro disastro con molti migranti morti", ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani al termine della riunione con gli omologhi di Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord che si è svolta a Brindisi. "Se non si affronta la questione a monte continueremo" ad aver un Mediterraneo "mare di morte e non di crescita e sviluppo" come auspicato nella conferenza di domenica scorsa.

L'appello del Presidente Mattarella

"Le immagini di migranti tragicamente morti nel deserto sono immagini che feriscono le nostre coscienze, non è pensabile un tale cinismo che lasci indifferenti. I numeri dell'immigrazione e le percentuali di incremento e decremento non possono rappresentare un paravento, dietro i numeri ci sono persone", ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale. "Non si può rimuovere questa realtà ignorandola", ha aggiunto.