Affetto da autismo diventa professore a Cambridge, la storia di Jason Arday: “Niente è impossibile” Affetto da un ritardo dello sviluppo ed un disturbo dello spettro autistico, Jason Arday è diventato il più giovane professore all’Università di Cambridge: “Niente è impossibile”.

A cura di Chiara Ammendola

Non ha parlato fino a 11 anni e non ha scritto fino ai 18, eppure il suo sogno è sempre stato uno: insegnare. Ora Jason Arday può dire di avercela fatta, di aver raggiunto quel traguardo che si era prefissato dieci anni fa al termine del suo dottorato: “Un giorno lavorerò a Oxford o Cambridge”. È successo: il prossimo mese il 37enne, al quale all'età di 3 anni gli sono stati diagnosticati un ritardo dello sviluppo ed un disturbo dello spettro autistico, diventerà professore di sociologia dell'educazione presso l'Università di Cambridge.

A raccontare la sua storia è il Guardian che parte da un tweet, quello apparso sul profilo della prestigiosa università britannica che lo scorso 23 febbraio ha scritto: “Il messaggio della sua storia per i tanti giovani che appartengono a realtà e contesti sottorappresentati è che ‘tutto è possibile'.' Jason Arday, si unirà a noi come professore di Sociologia dell'educazione a partire dal prossimo mese. Benvenuti a Cambridge!”.

E a leggere il percorso che ha portato Jason a realizzare il suo sogno ci si convince che sì, è davvero tutto possibile. Nato a Clapham, nel sud di Londra, il 37enne ha comunicato con la lingua dei segni per i suoi primi 11 anni di vita, ma nonostante il parere contrastante dei medici che gli avevano prospettato un futuro tra medici e logopedisti, Jason ha studiato per superare le proprie difficoltà, e così ha iniziato un lungo percorso di studi.

Dopo la prima laurea nell'ambito degli studi educativi, ha ottenuto due master, una specializzazione e un dottorato di ricerca alla Liverpool John Moores University. Nel 2018, dopo aver ricevuto diversi rifiuti, è riuscito a pubblicare il suo primo articolo scientifico, che gli hanno portato collaborazioni e incarichi come docente alla Roehampton University e alla Durham University. Nel 2021, è diventato professore di sociologia dell'educazione presso l'Università di Glasgow, e oggi è entrato a far parte dell'Unviersità di Cambridge diventando di fatto il più giovane insegnante di sempre.

“Il mio lavoro si concentra principalmente su come possiamo aprire le porte a più persone provenienti da contesti svantaggiati e democratizzare veramente l'istruzione superiore – ha spiegato Arday nell'intervista rilasciata al Guardian – mi auguro che lavorare in un’università come Cambridge dia anche la spinta necessaria per affrontare un tema come questo a livello nazionale e globale”.

La carenza di persone nere e/o appartenenti alle minoranze etniche nell'istruzione superiore, così come la loro sottorappresentazione nelle carriere accademiche, sarà uno dei temi principali anche dei suoi corsi universitari che hanno, come la sua storia, l’obiettivo di ispirare tutti, soprattutto chi non si sente rappresentato e pensa di non potercela fare.