Aereo bloccato sui cieli italiani, torna indietro scortato da caccia: giallo su volo Emirates L’aereo era già sulla punta settentrionale della Sardegna quando è stato fermato. L’aereo ha iniziato a girare in tondo sui cieli italiani prima di tornare indietro in Grecia dove sono scattate le procedure di allarme ed è stato scortato dai caccia militari.

A cura di Antonio Palma

Mistero e paura sui cieli europei dove un volo intercontinentale della Emirates airlines, il numero EK209, è stato bloccato mentre era sui cieli italiani, in Sardegna, e costretto a tornare indietro all'aeroporto di partenza in Grecia per possibile pericolo a bordo. L'aereo era partito alle 17:30 dallo scalo internazionale di Atene in direzione di New York dove sarebbe dovuto atterrare allo scalo Aeroportuale internazionale di Newark.

L'aereo era già sulla punta settentrionale della Sardegna quando è stato fermato. Secondo la rotta indicata da flightradar24, l'aereo ha iniziato a girare in tondo sui cieli italiani prima di tornare indietro in Grecia ma effettuando una rotta insolita che non ha previsto il sorvolo di terraferma ma solo di mare, a sud della Sicilia.

Leggi anche Turbolenza danneggia e fa sobbalzare l'aereo: terrore per i passeggeri a bordo del volo

Secondo i media ellenici, l'aereo sarebbe stato costretto a tornare indietro dopo che la Cia avrebbe informato le autorità greche di un possibile sospetto dirottatore a bordo. Il volo, EK209 era sul'Italia quando al pilota è stato comunicato di atterrare immediatamente. Tuttavia, né la Francia né l'Italia avrebbero permesso all'aereo di atterrare in nessuno dei loro aeroporti e così il comandante ha deciso di tornare in Grecia ma con una rotta di sicurezza.

Il volo EK 209 con a bordo 228 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, dal momento in cui è entrato nello spazio aereo greco, è stato accompagnato e scortato da due caccia F16 dell'aviazione militare ellenica fino allo scalo di Atene dove sono scattare le procedure di emergenza.

Secondo i media greci, in precedenza un altro volo della Emirates airlines, diretto però a Dubai, che doveva partire da Atene alle 17:55, ha subito la stesso allarme ma è stato bloccato prima che partisse. Il velivolo pare stesse già rullando sulla pista quando il capitano ha informato i passeggeri che doveva tornare indietro a causa di un problema tecnico. Quando l'aereo ha raggiunto nuovamente il parcheggio, ai passeggeri è stato chiesto di sbarcare portando con sé tutti i bagagli. Poi tutti sono stati controllati uno ad uno dalle forze di polizia. Poco dopo le 21 ora locale, i passeggeri hanno ripreso a salire sull'aereo e il volo subirà un ritardo di oltre tre ore.