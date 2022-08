Aereo attraversa un temporale, grandine danneggia la fusoliera: panico su un volo Londra – Catania Momenti di panico ieri pomeriggio per i passeggeri di un volo di linea atterrato a Catania. L’aereo, un A321N Wizz, è stato danneggiato in maniera importante pochi minuti prima di toccare terra, riportando ammaccature evidenti sulla parte anteriore.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di paura ieri pomeriggio per i passeggeri di un volo di linea atterrato a Catania e decollato dallo scalo di Londra Gatwick . L’aereo, un A321N Wizz, è stato danneggiato in maniera significativa pochi minuti prima di toccare terra, riportando ammaccature evidenti sulla parte anteriore.

Ma cosa ha causato le lesioni alla fusoliera? Al momento dell’atterraggio sull’area di Catania si stavano abbattendo intense precipitazioni a carattere temporalesco, con chicchi di grandine piuttosto grandi soprattutto in quota e accompagnati da forti raffiche di vento. Proprio la grandine potrebbe aver causato questi danni sul muso del velivolo.

Alcuni passeggeri (a bordo ce n'erano più di 200) hanno raccontato di aver vissuto momenti di puro panico nell’ultimo tratto del volo, quando l’aereo ha dovuto attraversare un tratto con forte maltempo.

A ogni modo non è escluso che a causare i danni visibili nelle foto sia stato un “bird strike”, ovvero un impatto con dei volatili. In attesa di eventuali comunicati ufficiali che spieghino le cause, l’ipotesi grandinata resta comunque la più accreditata.

Generalmente a causa della pericolosità dei temporali, gli aerei evitano il transito in talune aree in cui si stanno verificando eventi meteo estremi. Tuttavia, non è affatto raro che i temporali evolvano molto rapidamente, di conseguenza a volte possono sfuggire informazioni come quelle che hanno determinato il probabile incidente di Catania e, lo scorso anno, un episodio analogo a Malpensa, che per fortuna – come questa volta – non ha avuto conseguenze per passeggeri ed equipaggio causando solo un grande spavento.