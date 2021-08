Addio a Concettina Vasquez, morta a 105 anni la “nonnina” delle Eolie È morta all’età di 105 anni nella casa di riposo dove ha vissuto anche con la sorella Giuseppina, la “nonnina delle Eolie” Concettina Vasquez. La piangono in molti che hanno condiviso con lei tantissimi ricordi. “Ci mancheranno i suoi sorrisi e la sua cordiale affabilità verso tutti”, il ricordo della struttura per anziani di Salina.

A cura di Chiara Ammendola

Concettina Vasquez

Era conosciuta da tutti come la "nonnina" delle Eolie, aveva 105 anni e da anni viveva con sua sorella Giuseppina nella casa di riposo di Valdichiesa nel Comune di Leni, nell'arcipelago siciliano. Concettina Vasquez, questo il suo nome, quest'oggi è deceduta proprio nella residenza per anziani dove ha trascorso tanti dei suoi ultimi anni e dove non molto tempo fa aveva festeggiato anche i 100 anni della sorella. Nel centro che si trova a Salina, una delle isole Eolie, diretto dal parroco Giuseppe Brancato vive ancora sua sorella Giuseppina che lo scorso aprile, qualche settimana dopo il compleanno di Concettina che ha compiuto 105 anni, aveva festeggiato il secolo di vita e per l'occasione la sorella aveva deciso di cucinare per lei.

Concetta infatti aveva tra le sue grandi passioni quella per la cucina e per il compleanno di Giuseppina aveva cucinato per lei, preparandole alcune delle sue specialità: sartù di riso, timballo di melanzane e polpette all'agrodolce. Ricordi indelebili per tutti coloro che hanno condiviso con lei questi anni, come gli altri ospiti della casa di riposo e gli stessi dipendenti della struttura che tra i primi ha voluto ricordarla con un post sui social. "Ci ha lasciati la carissima signorina Concettina Vasquez “decana” della Casa di Riposo – si legge nel post condiviso su Facebook dalla pagina Casa di Riposo – Maria SS del Terzito – ci mancheranno i suoi sorrisi e la sua cordiale affabilità verso tutti. Ai nipoti Augusto e Lorenza ed a tutti i familiari giungano le condoglianze della Direzione, delle Suore e di tutto il personale della Casa di Riposo".