Accusato di molestie da una ragazza, ma il giudice lo assolve: “Sono gay, mai interessato alle donne”

Accusato di molestie sessuali da una ragazza conosciuta in strada, un uomo abruzzese di 57 anni è stato assolto dal giudice dopo aver sostenuto di non averla mai toccata anche perché dichiaratamente gay e mai stato interessato alle donne. L’accusato e la giovane avevano dato versioni completamente diverse dell’accaduto ma il tribunale ha dato ragione all’imputato assolvendolo pienamente con la formula del fatto non sussiste. Per il giudice quindi manca la prova generica che il reato sia avvenuto.

I fatti contestati all’uomo risalgono al 2023 quando, come ricostruisce Il Messaggero, l’uomo incontrò per caso la ventenne su una panchina all’esterno della stazione ferroviaria di Giulianova, in provincia di Teramo. Un incontro confermato da entrambi che però danno una ricostruzione completamente diversa dei fatti. La ragazza ha raccontato che l’uomo le si era avvicinato e dopo qualche chiacchiera l’aveva palpeggiata e che lei sotto shock si era immobilizzata prima di scappare. Poi la denuncia ai carabinieri, seguita da una seconda segnalazione alla polizia ferroviaria dopo aver riconosciuto lo stesso uomo nei pressi della stazione e averlo fotografato a distanza.

Grazie alla seconda denuncia e alla foto, il 57enne venne quindi identificato e poi arrestato ma per un’altra vicenda relativa al reato di maltrattamenti in famiglia. Durante interrogatorio e processo per violenza sessuale, l’uomo però ha raccontato che sarebbe stata la giovane ad avvicinarsi a lui, incuriosita dal fatto che si stava mettendo lo smalto. Stando al suo racconto, dopo una chiacchierata sulla panchina, lei era andata via e lui le avrebbe dato una pacca sul ginocchio come saluto.

"Non l'ho mai toccata in altre parti del corpo anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne" ha sostenuto l’uomo in aula. Una versione che evidentemente il giudice ha ritenuto credibile assolvendolo.