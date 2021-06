Ci si aspetterebbe il contrario, per quanto sarebbe anche da ritenere discriminatorio. Ma certamente è singolare trovare un annuncio su Facebook di un affittacamere di La Spezia, che in piena campagna vaccinale, decide di ospitare nel proprio b&b solo “clienti non vaccinati”.

“Questa struttura non richiede Covid pass e per questioni di sicurezza non dà accoglienza a persone vaccinate”, è l’annuncio pubblicato (poi rimosso) dalla struttura su Facebook. “Non essendo il personale vaccinato, si sconsiglia la prenotazione alle ‘primule’, grazie”, continua il post.

L'annuncio sul social network è diventato virale (oltre 1.400 i commenti solo sulla pagina Facebook del B&b, moltiplicati poi da oltre 100 condivisioni e dalla ripresa sulle pagine a tema) e in poche ora la pagina è stata inondata di critiche, recensioni negative, commenti indignati, ma anche messaggi di sostegno dai "no-vax".

La titolare, in seguito alla bufera, è stata intervistata dal Secolo XIX e ha affermato: “Ho voluto porre uno spunto di riflessione. Il green pass è uno strumento discriminatorio nei confronti di chi rivendica libertà di scelta e diritto al consenso informato e consapevole". Non una provocazione, quindi, anche se "è stata percepita come tale". Dopo l'ondata di messaggi e reazioni, il post, come detto, è stato rimosso. La donna comunque non commenta le critiche, che “si commentano da sé”. Piuttosto che le critiche, l’operatrice si concentra comunque sul "sostegno avuto da persone che credono nella libertà senza ricatti e compromessi". Respingerà davvero i non vaccinati? "Il post ha scatenato un putiferio, chi ha deciso di vaccinarsi non verrà".