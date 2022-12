Ragazzina abusata sessualmente in cambio di dosi di droga: “Cocaina anche attraverso i baci” I Carabinieri hanno scoperto che la ragazzina era diventata dipendente dalla cocaina, arrivando ad acquistare la droga anche davanti alla scuola. Lo spacciatore, un 27ene arrestato, approfittando della fragilità emotiva della giovane, aveva preteso prestazioni sessuali.

A cura di Antonio Palma

Convinta ad assumere droga in giovanissima età, in poco tempo una ragazzina minorenne ne era diventata dipendente fino ad essere trascinata in una terribile spirale di abusi e violenza che solo l'intervento decisivo dei carabinieri è riuscito a interrompere.

La brutta storia di tossicodipendenza e abusi arriva da Bologna e vede come protagonista, suo malgrado, una ragazzina minorenne che era diventata dipendente dalla cocaina a punto tale da essere costretta a sottostare ad abusi sessuali da parte dello spacciatore in cambio di dosi.

A salvarla dalle grinfie dello spacciatore ci hanno pensato i militari dell'arma della Stazione Bologna Corticella che, a seguito di una indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno arrestato un 27enne accusato di aver rifornito regolarmente e per lungo la giovane della sostanza stupefacente in cambio di denaro ma anche di prestazioni sessuali.

Leggi anche Speranza per il bimbo di 18 mesi caduto dal balcone a Torino: uscito dalla Rianimazione

Nei confronti del 27enne il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha firmato un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito dagli stessi carabinieri, con l'accusa di violenza sessuale aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Come spiegano gli inquirenti, la vicenda è iniziata qualche tempo fa, quando i Carabinieri hanno scoperto che la ragazzina era diventata dipendente dalla cocaina, arrivando ad acquistare la droga anche davanti alla scuola frequentata.

A rifornirla sempre il suo spacciatore di fiducia, il 27enne finito in carcere. Quest'ultimo, col passare del tempo, approfittando della fragilità emotiva della giovane che era diventata dipendente dalla cocaina, le aveva aumentato le dosi, fornendogliele a minor prezzo in cambio di prestazioni sessuali da lui richieste.In varie occasioni l'uomo pretendeva il “bacio profondo”, una tecnica che aveva escogitato per cedere la sostanza alla ragazzina attraverso la bocca.

I Carabinieri sono riusciti a ricostruire almeno 200 cessioni di cocaina tra l’indagato e la ragazzina che non è stata denunciata ma affidata alle cure di professionisti del settore sociale che la aiuteranno a disintossicarsi.