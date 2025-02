video suggerito

Abusa per anni della figlia minorenne della compagna e la isola in casa: un uomo arrestato per schiavitù Un uomo di 50 anni si dovrà difendere dall'accusa di maltrattamenti, violenza sessuale e riduzione in schiavitù: ha abusato per anni della figlia minorenne della compagna. Isolava la convivente e la ragazza dalla vita sociale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Per anni avrebbe abusato della figlia della compagna quando ancora era minorenne. Un uomo di 50 anni si dovrà difendere dall'accusa di maltrattamenti, violenza sessuale e riduzione in schiavitù.

Dagli da quanto emerso dalle indagini, vittime dell'uomo sarebbero state la sua ex compagna e la figlia, che, secondo gli inquirenti, ha subito violenze fin da quando aveva dodici anni. Secondo la polizia di Asti il 50enne avrebbe sfruttato le condizioni di fragilità della convivente e della ragazza: le isolava dalla vita sociale ed esercitava su di loro violenza fisica e psicologica. A rendersi conto di quello che stava accadendo è stata una persona che le vittime avevano incontrato per caso: subito questa persona si è accorta di quello che stava accadendo e ha allertato la polizia.

Dopo le indagini il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Procura continua a indagare: in questi giorni sono state sentite diverse persone e sono stati fatti tutti i sopralluoghi del caso. L'uomo dopo l'arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere alla domande del gip: si trova nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Dovrà difendersi dall'accusa di di maltrattamenti, violenza sessuale e riduzione in schiavitù.