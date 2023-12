“Abortii dopo uno stupro, dopo anni ne ho parlato con un uomo: mi ha violentata e detto che non valgo nulla”

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Cecchettin è la 105esima donna uccisa nel 2023. La 82esima in ambito familiare. Un dramma in seguito al quale la famiglia di Giulia, col papà Gino e la sorella Elena, hanno chiesto di “far nascere qualcosa perché non accada più”, di “fare rumore” e di denunciare, sempre.

Se avete voglia di condividere le vostre testimonianze, Fanpage.it è aperto a voi. Scriveteci a segnalazioni@fanpage.it o cliccando qui. Se sei vittima di stalking o violenza chiama il numero 1522 – gratuito e attivo 24h su 24h.

Pubblichiamo di seguito una delle testimonianze arrivate alla nostra redazione, è una donna che ha deciso di raccontare una doppia violenza subita: la prima quando era solo una ragazza, una seconda dopo decine di anni.

La lettera a Fanpage.it

Avevo già subito violenza da adolescente. Avevo diciotto anni e rimasi incinta. Abortii e dopo stetti tanto male. Ora non ho figli e alcuni mesi fa ho parlato di quanto mi è accaduto molti anni fa con un conoscente. Lui mi è venuto vicino e mi ha abbracciata. Poi ha iniziato a baciarmi e mi ha sussurrato: ti voglio sc***.

Sono rimasta ferma. Continuavo a piangere ma non sono riuscita a dire no. Non ho avuto questo coraggio. Anche se non volevo. Ho solo detto: "Ma cosa fai, non mi pare il caso". Poi mi ha penetrata, io non smettevo di piangere.

Quando ha smesso di fare quelle cose con me ha detto che io non valgo nulla. Né come donna né come professionista. Sto malissimo da quel giorno. Sento che le sue parole sono vere nonostante in società io sia molto riconosciuta.