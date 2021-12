A Ravanusa i funerali di Stato per le 9 vittime del crollo: bandiere a mezz’asta in Sicilia A Ravanusa oggi in diretta su Rai1 i funerali di Stato delle vittime dell’esplosione avvenuta la sera di sabato 11 dicembre a causa di una fuga di gas nel comune agrigentino.

A cura di Susanna Picone

Foto Luisa Santangelo/Fanpage.it

Ravanusa dà l’ultimo saluto alle vittime dell'esplosione avvenuta la sera di sabato 11 dicembre a causa di una fuga di gas. Oggi pomeriggio alle 16,30 i funerali di Stato in diretta su Rai1 delle nove vittime in piazza Primo Maggio, davanti alla chiesa di San Giacomo. Atteso a Ravanusa il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, gli assessori regionali Gaetano Armao (vice presidente della Regione Siciliana) e Marco Zambuto. A dare l’addio alle vittime dell’esplosione e del crollo – Giuseppe Carmina, Calogero Carmina, Pietro Carmina, Carmela Scibetta, Calogera Gioacchina Minacori, Selene Pagliarello (incinta al nono mese del piccolo Samuele), Giuseppe Carmina, Angelo Carmina ed Enza Zagarrio – saranno poi i sindaci della provincia di Agrigento e tanti cittadini. Annullata invece la presenza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

Bandiere a mezz’asta in molti comuni dell’isola in segno di lutto per la strage di Ravanusa. "Una tragedia enorme e assurda, quella che ha colpito Ravanusa, per la quale ciascuno di noi deve fare sentire la vicinanza alle famiglie delle 9 vittime. Le bandiere a mezz'asta sono il simbolo di questo sentimento diffuso in tutti i siracusani", così il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Intanto vanno avanti le indagini per stabilire con chiarezza quanto accaduto nel comune agrigentino. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il pm Sara Varazi, i consulenti tecnici della Procura di Agrigento e i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nell'area del cratere apertosi in via Trilussa dopo l'esplosione. Verifiche e accertamenti tecnici si sono allargate anche a tutta la devastata area circostante. Al momento non filtra nessuna indiscrezione dagli inquirenti su quello che sarebbe emerso.