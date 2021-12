I funerali della vittime della strage di Ravanusa in diretta su Rai1: data e orario I funerali delle vittime di Ravanusa, in cui hanno perso la vita nove persone, si terranno nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre in diretta su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Nove le persone che hanno perso la vita nella strage di Ravanusa, in Sicilia, dove un'esplosione dovuta ad una bolla di gas ha causato il crollo di otto palazzi. I funerali delle vittime si terranno in diretta televisiva, su Rai Uno, nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre e seguiti dal telegiornale nazionale della rete ammiraglia della Rai.

I funerali seguiti dal TG1

Saranno quindi trasmessi in diretta su Rai Uno i funerali delle vittime della strage di Ravanusa, nell'agrigentino dove quattro giorni fa, una bolla di gas ha provocato l'esplosione in seguito alla quale sono crollati otto palazzi, con la conseguente morte di tre vittime nell'immediato e altre sei nei giorni immediatamente successivi al terribile accaduto, gli ultimi ritrovamenti risalgono al 14 dicembre. Le celebrazioni si terranno in diretta nel piazzale che si trova dinanzi alla Chiesa Madre della cittadina, venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 16:20. A commentare la cerimonia ci saranno Giuseppe Lavenia e Giacinto Pinto, giornalisti del TG1 che sin dai primi attimi hanno seguito la vicenda.

Cosa è accaduto a Ravanusa

Stando a quanto dichiarato dai residenti della zona, già da qualche settimana prima che si verificasse l'esplosione, l'odore di gas era particolarmente intenso, tanto che in molti avevano chiesto un intervento di manutenzione per accertare che non vi fossero problemi all'impianto. I primi accertamenti, però, non avrebbero rilevato nessun guasto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la deflagrazione è avvenuta in seguito ad una fuga di gas prolungata nel tempo, ma non è chiaro in termini quantitativi di quanto tempi si sia trattato. Probabilmente l'attivazione dell'ascensore ha scatenato l'esplosione che ha messo in ginocchio otto palazzine di via Trilussa, causando la completa distruzione di quattro edifici, con ben 100 sfollati che al momento avrebbero trovato una sistemazione temporanea da alcuni parenti.