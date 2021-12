Esplosione Ravanusa, individuati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina tra le macerie I soccorritori hanno individuato i corpo di Calogero Carmina e di suo figlio Giuseppe tra le macerie della palazzina esplosa in via Trilussa, a Ravanusa. Sono 9 le vittime del disastro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime notizie sull'esplosione a Ravanusa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il corpo di uno degli ultimi due dispersi dell'esplosione di via Trilussa, a Ravanusa, è stato individuato tra le macerie. Secondo quanto confermato a Fanpage.it dal comandante dei carabinieri Vittorio Stingo si tratterebbe di Calogero Carmina. La salma non è stata però ancora estratta delle macerie. "Continuiamo a lavorare per questo" ha spiegato il comandante. Sono appena terminate anche le ricerche dell'ultimo disperso. Giuseppe Carmina, figlio del primo disperso, è stato infatti individuato pochi minuti fa tra le macerie. Sono quindi 9 le vittime dell'esplosione della palazzina di 4 piani avvenuta in via Trilussa. Da domani quindi sarà definitivamente recintata l'area per iniziare le operazioni di messa in sicurezza e di indagine sulla fuga di gas che avrebbe provocato l'ingente esplosione. Sono stati coinvolti nel disastro 8 palazzi: 4 di questi sono stati completamente demoliti dalla deflagrazione. Giuseppe Carmina, figlio dell'uomo appena ritrovato tra le macerie, avrebbe dovuto essere al quarto piano della palazzina esplosa. L'uomo, secondo le prime informazioni pervenute alle forze dell'ordine, era andato a trovare il padre poco prima della deflagrazione.

Via Trilussa a Ravanusa (Ag)

Secondo quanto confermato da alcuni testimoni, il quartiere aveva lamentato un forte odore di gas già da 15 giorni. I residenti avrebbero infatti chiesto un intervento già allora per verificare che non ci fossero problemi all'impianto. Gli accertamenti però non avrebbero evidenziato guasti. I carabinieri al lavoro sul caso hanno confermato che la fuga di gas che sarebbe alla base dell'esplosione è stata "prolungata nel tempo", senza però specificare quale sia stato l'arco temporale che ha portato alla creazione di una vera e propria bolla di gas sotterranea. L'attivazione dell'ascensore ha forse scatenato la deflagrazione. Al momento sono circa 100 gli sfollati che hanno però già trovato sistemazione presso abitazioni di parenti.