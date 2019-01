Come faceva sempre, anche nel primo giorno dell'anno si era svegliato di buonora per raggiungere il suo ovile e dar da mangiare agli animali ma purtroppo durante il tragitto in auto ha sbandato ed è finito in una scarpata dove però nessuno si è accorto di lui per ore. Così è morto tragicamente nelle scorse ore Ernesto Uda, un allevatore 45enne sardo originario di Armungia, nella provincia del Sud Sardegna. La dinamica esatta dell'accaduto ancora non è stata chiarita, ma secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda che è precipitata giù, ribaltandosi più volte dopo aver divelto una recinzione. Un impatto violento che non gli ha dato scampo.

Il 45enne si era avviato la mattina presto quando era ancora buio, inerpicandosi per una stradina di montagna ai confini col territorio di Ballao al volante della sua vettura per raggiungere l'ovile in località Murdega. La tragedia quando era in località in località Su Crobu, ma nessuno se ne è accorto fino al primo pomeriggio, dopo le 13, quando una persona di passaggio si è accorta dell’auto e ha chiamato il 112. Insieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo della vettura il 45enne ormai già cadavere.