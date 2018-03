“Non ho notizie di mia mamma da venerdì sera. È senza telefono e non sappiamo come contattarla” così scrive nel suo appello sui social network, Riccardo Bonavia, il figlio di Paola Gambino, la cinquantacinquenne scomparsa da Bordighera, in provincia di Imperia, in Liguria. Classe 1962, Paola, è stata vista l’ultima volta giovedì sera, prima che scomparisse da casa, dove vive da sola, lasciando il cellulare, la cui ultima chiamata in uscita risale alle 20 era. Fino a venerdì 23 marzo, dunque, Paola era a Bordighera.

A lanciare l'allarme è stata una dipendente del Bed & Breakfast “Acqua di mare” di Bordighera, di cui Paola è titolare. Dopo averla attesa invano la mattina di sabato 24 marzo, la donna ha allertato i figli di Paola, Riccardo e Andrea che hanno fatto denuncia alla vicina stazione dei carabinieri di Bordighera. È la prima volta che l'imprenditrice ligure si allontana senza avvertire la famiglia. “È senza telefono – scrive il figlio nel post pubblicato su Facebook – non sappiamo come contattarla. Ogni particolare potrebbe essere d’aiuto, se l’avete vista o sentita negli ultimi giorni chiamate i carabinieri di Bordighera al 01842737″.

Paola Gambino

Data della scomparsa: Venerdì 23 marzo 2018;

Luogo della scomparsa: Bordighera, in provincia di Imperia;

Età: 55 anni;

Aspetto: Paola ha i capelli biondi e gli occhi azzurri;

Contatti: Chiunque avesse sue notizie può chiamare i carabinieri di Bordighera al 01842737.