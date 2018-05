Un orribile atto di violenza è stato commesso ieri pomeriggio di un cane. E' accaduto ad Alghero, dove gli agenti della polizia municipale sono stati chiamati a intervenire per la presenza, nelle vicinanze del ponte sul Rio Barca, di un sacco al cui interno si udivano dei latrati di un cane. Arrivati sul posto in pochi minuti, gli agenti della municipale e i barracelli hanno trovano l'animale chiuso all'interno un sacco di iuta gettato da un’altezza 5/6 metri. In attesa dell’arrivo del Taxi Dog e dopo aver attivato le procedure d’urgenza con la ASL, il cane è stato messo in condizioni di respirare e liberato in parte dall'involucro dentro il quale era stato inserito. L’animale è stato successivamente portato al pronto soccorso veterinario della Facoltà di Veterinaria, mentre sul fronte delle indagini il Comando Barracelli raccoglierà tutti gli elementi in grado di scovare gli autori del grave gesto di crudeltà e si invita chiunque abbia informazioni a comunicarle anche in forma anonima.

L’autore del gesto, se identificato, verrà denunciato per maltrattamento di animali, e rischia una pena fino a un anno e mezzo di reclusione e fino a trentamila euro di multa. A dare la notizia è stato per primo il canile Primavera di Alghero: "Quando non c'é un limite.

È successo oggi, in pieno giorno. È stato o picchiato o investito… ma probabilmente non bastava un gesto tanto schifoso, allora per finire, lo hanno lanciato da un ponte. Noi non abbiamo parole, il cane è vivo (per miracolo), è stato soccorso e ricoverato immediatamente. Stasera sapremo meglio le sue condizioni. Chiediamo peró a chiunque avesse visto qualcosa di avvisare noi o la compagnia barracellare di Alghero…perché un gesto simile non puó passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare".