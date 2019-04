Alla fine ha dovuto arrendersi. Alessia Tufano, la bimba di un anno e mezzo di Avigliana, in provincia di Torino, rimasta ferita in modo molto grave dopo essere stata coinvolta in un incidente automobilistico avvenuto a Caprie il 10 aprile scorso è deceduta sabato all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Suo padre, 42 anni, era alla guida di una Fiat 500L su cui viaggiava la piccola ed è rimasto anche lui ferito nello schianto: l'uomo è indagato per atto dovuto per omicidio stradale dal pubblico ministero Giovanni Caspani, che coordina le indagini. Sono stati iscritti nel registro degli indagati anche gli altri due conducenti delle vetture rimaste coinvolti nel tamponamento: un'italiana di 55 anni di Rivoli e un italiano di 44 anni di Bussoleno.

L'auto su cui viaggiava la piccola Alessia la mattina del 10 aprile era rimasta coinvolta in un tamponamento a catena fra le tre vetture. Poiché sull’esatta dinamica dell’incidente non è stata fatta piena luce dai carabinieri della compagnia di Susa, gli inquirenti hanno deciso di indagare i tre automobilisti coinvolti come "atto dovuto". I militari hanno accertato che nella Fiat 500L su cui viaggiava la bimba c’era il seggiolino previsto per legge e la bambina era seduta nel posto giusto. Le sue condizioni si erano rivelate subito gravissime e la piccola era stata condotta all’ospedale Regina Margherita dove tuttavia le sue condizioni – che in un primo momento sembravano essere stabili e in leggero miglioramento – sono precipitate negli ultimi giorni della scorsa settimana fino a causarne la morte.