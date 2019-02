Alessandro Di Battista torna su uno dei temi cardine per il M5S, ovvero la lotta ai privilegi e agli stipendi stellari. "È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo", inizia così il post su Facebook del pentastellato, tornato in Italia ormai da un mese per dare una mano al Movimento in vista delle elezioni europee. "Qua i sacrifici li fanno tutti tranne i politici o i conduttori Rai, pagati con denaro pubblico che sono giornalisti, ma non hanno contratti da giornalisti", è la denuncia.

Dunque chiede un adeguamento dei contratti di Fabio Fazio e Bruno Vespa: "Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all'anno)". L'ex parlamentare del Movimento 5 stelle, nell'annunciare i suoi appuntamenti previsti oggi a Ortona e Sulmona per le elezioni in Abruzzo del prossimo 10 febbraio, elenca i possibili tagli da applicare: