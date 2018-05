Tragedia in provincia di Agrigento, dove un'auto con a bordo una donna e i suoi figli di 4 e 7 anni è precipitata giù da un viadotto sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina a Lercara Friddi, facendo un volo di circa 20-30 metri. L'incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 28 maggio in contrada Contuberna. La mamma, Maria Stella Traina, che era alla guida della vettura, e il figlio più piccolo, Angelo, sono morti sul colpo, mentre la primogenita è stata tirata fuori dalle lamiere e trasferita d'urgenza, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo, dove versa in gravissime condizioni. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore.

Secondo le prime informazioni disponibili, la donna, una impiegata di 32 anni, stava andando al lavoro quando si è verificata la tragedia che ha quasi distrutto completamente la sua famiglia. Nessun altro veicolo risulta coinvolto. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, dal momento che non è ancora chiaro in che modo la macchina sia precipitata giù dal viadotto.