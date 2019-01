E' morto a 113 anni l'uomo più vecchio del mondo. Classe 1905, Masazu Nonaka si è addormentato la scorsa notte e non si è mai più risvegliato. E' stato trovato senza vita nella sua casa a Nonaka, nella regione più a nord del Giappone, l'Hokkaido, dove insieme con la famiglia gestiva uno stabilimento termale. Lo scorso anno aveva ricevuto il riconoscimento del record della sua età dal Guinness dei Primati. Ha condotto una vita molto tranquilla fino alla fine, stando a quanto raccontano i cari, trascorrendo gran parte del tempo a leggere i giornali, a mangiare dolci e a vedere le gare di sumo, sport che amava particolarmente, in tv, nonostante fosse costretto da tempo sulla sedia a rotelle.

Dopo la morte della moglie, avvenuta nel 1992, era rimasto con i suoi cinque figli, due maschie e tre femmine, e i nipoti. "Siamo sotto shock per la perdita di una figura così importante. Soltanto poche ore fa era di buon umore, come al solito. Se ne è andato improvvisamente, come se non volesse causare alcun fastidio alla nostra famiglia", ha detto una di loro alla stampa locale. La sua è stata una morte di vecchiaia, dal momento che Masazu non era neppure malato, anzi godeva di ottima salute per la sua età.

Con la morte a 113 anni di Masazu Nonaka il Giappone si conferma uno dei paesi con il più alto tasso di longevità al mondo. Prima di lui, Jiroemon Kimura, nato nel 1897, era deceduto nel 2013 a oltre 116 anni; e anche la persona più anziana ancora vivente è al momento una donna giapponese, Kane Tanaka, con i suoi 116 anni. Tuttavia, il primato assoluto è di una donna francese: Jeanne Calment, deceduta nel 1997 ad Arles a 122 anni e 164 giorni.