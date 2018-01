Non accenna a placarsi la polemica relativa alla presunta abolizione del Canone Rai prospettata da Matteo Renzi e anticipata con un'indiscrezione dal quotidiano La Repubblica. Dopo le contestazioni del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che su Twitter ha sostenuto che una manovra del genere sarebbe stata una presa in giro nei confronti dei cittadini italiani in quanto l'abolizione della tassa più odiata dagli italiani sarebbe stata comunque sostituita da un cospicuo finanziamento pubblico, ad attaccare il segretario del Partito Democratico è stato anche il deputato pentastellato Alessandro Di Battista. Con un post su Facebook, l'onorevole del Movimento 5 Stelle ha duramente contestato il presunto piano, dando del bugiardo a Matteo Renzi e parlando di "presa per il culo".

"Fatemi capire chi ci ha messo il canone in bolletta adesso, in campagna elettorale, dice di volerlo eliminare? Un po' come Berlusconi che parla dei pensionati minimi, proprio lui che ha votato la legge Fornero. Signore e signori il “bugiardo d'annata” e il “novello bugiardo” sono partiti con le prese per il culo colossali. Chi si lascia fregare ancora è complice!", ha scritto Di Battista su Facebook.

Il Canone Rai in bolletta venne introdotto dal Governo Renzi con la legge di Stabilità del 2016. Prima della riforma, ogni cittadino doveva pagare entro la fine di gennaio il Canone Rai imposto per legge tramite bollettino postale o altro mezzo di pagamento tracciabile. Con l'introduzione del canone in bolletta, invece, l'importo è stato rateizzato in più fatture ed è diminuito di circa 13 euro, passando da 113 a 100 euro.